Помогите решить задачи номер 3,4. только действия с ответами и пояснениями

Гость: Гость:

3. Объём аквариума = длина аквариума * ширина аквариума * высота аквариума V (объём) = a (длина) * b (ширина) *c (неизвестная пока что высота) = 8 дм *4,5 дм *с = 198 дм³ 36 дм² * с = 198 дм³ с = 198 дм³ / 36 дм² = 5,5 дм (высота) 4. Площадь поверхности - это сумма площадей всех граней, а так как у куба все грани равны то это равно 6*площадь одной грани S поверхности = 6*a² = 24м² a² = 4 м² a = 2 м (сторона) V (объём) = (2м)³ (сторона в третьей степени) = 8 м³