В какой паре слова подчеркнутые слова читаются по разному А.на реке по реке Б.с п??ля на поля В.с ветками под ветками Г.на лошади с лошади . Д.на кролика без кролика
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В какой паре слова подчеркнутые слова читаются по разному А.на реке по реке Б.с п??ля на поля В.с ветками под ветками Г.на лошади с лошади . Д.на кролика без кролика
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ б,т.к. ударение при множественном числе
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