Вычислите сумму используя приём гаусса а) 21+22+23+...+30 пж

Математика
Вычислите сумму используя приём гаусса а) 21+22+23+...+30 пж
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Гость:
  Заметим следующую закономерность:  суммы крайних слагаемых равны:  .......................... Всего таких пар окажется 5 Значит Ответ:  
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