Вычислите сумму используя приём гаусса а) 21+22+23+...+30 пж
Математика
Вычислите сумму используя приём гаусса а) 21+22+23+...+30 пж
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Заметим следующую закономерность: суммы крайних слагаемых равны: .......................... Всего таких пар окажется 5 Значит Ответ:
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