С трех огородов Фермер собрал 560 килограмм моркови с первого огорода собрали 180 ки??ограмм за 2 на 78 килограмм меньше чем в первом Сколько килограмм моркови в Фермер собрал 3 огорода

Математика
С трех огородов Фермер собрал 560 килограмм моркови с первого огорода собрали 180 ки??ограмм за 2 на 78 килограмм меньше чем в первом Сколько килограмм моркови в Фермер собрал 3 огорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-78 = 102 кг собрал со второго огорода. 180+102 = 282 кг - собрал с первого и второго вместе 560-282 = 278 кг - собрал с третьего.
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