С трех огородов Фермер собрал 560 килограмм моркови с первого огорода собрали 180 ки??ограмм за 2 на 78 килограмм меньше чем в первом Сколько килограмм моркови в Фермер собрал 3 огорода

Математика

С трех огородов Фермер собрал 560 килограмм моркови с первого огорода собрали 180 ки??ограмм за 2 на 78 килограмм меньше чем в первом Сколько килограмм моркови в Фермер собрал 3 огорода

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