С трёх серых овец настригли в год 18 кг шерсти, со всех поровну .Сколько шерсти можн?? настричь с пяти чёрных овец, если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? как запись условия помогите пожалуйста

Математика

С трёх серых овец настригли в год 18 кг шерсти, со всех поровну .Сколько шерсти можн?? настричь с пяти чёрных овец, если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? как запись условия помогите пожалуйста

Автор: Гость