С трёх серых овец настригли в год 18 кг шерсти, со всех поровну .Сколько шерсти можн?? настричь с пяти чёрных овец, если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? как запись условия помогите пожалуйста

Математика
С трёх серых овец настригли в год 18 кг шерсти, со всех поровну .Сколько шерсти можн?? настричь с пяти чёрных овец, если с каждой овцы получили на 1 кг меньше? как запись условия помогите пожалуйста
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Гость:
18-3=15 ответ:15 кг настригли из черных овец
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