С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда ...
Математика
С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16-12=4 ч. шел скорый поезд до встречи с товарным 2) 70*4=280 км расстояние которое прошли поезда до встречи 3) 16-(12-3)=7 ч. шел товарный поезд до встречи со скорым 4) 280:7=40 км/ч - скорость товарного поезда
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