С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда ...

Математика

С железнодорожной станции в 12 ч вышел скорый поезд со скорость 70 км/ч На 3 часа раньше с этой же станции был отправлен в том же направлении товарный поезд В 16 ч скорый поезд нагнал товарный Найдите скорость товарного поезда Решение

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