Как осуществляется питание у кольчатых червей? Именно процесс! Спасибон заранее!
Биология
Как осуществляется питание у кольчатых червей? Именно процесс! Спасибон заранее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питание - у плоских кишечник слепо замкнут, у круглых и кольчатых - заканчивается анальным отверстием У многих паразитов пищеварительные органы отсутствуют
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