Составьте из двух предложений одно с однородными членами используя союзы и а но
Русский язык
Составьте из двух предложений одно с однородными членами используя союзы и а но
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша и Петр играли в салочки,а Алексей предложил свою игры,но Миша отказал ему со словами:это очень скучный и неинтересная игра.
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