Сказка сказочный какое еще однокоренное слово можно добавить?
Русский язык
Сказка сказочный какое еще однокоренное слово можно добавить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка-сказочный-рассказ-подсказать-присказка.
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