Сколько будет 2,5 метра от 20 метров
Математика
Сколько будет 2,5 метра от 20 метров
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100:5*2=40 см ответ: 40см
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