Сочините сказку любую для 5 класса по литературе
Литература
Сочините сказку любую для 5 класса по литературе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был заяц. Он любил работать, а соседка его лиса только лентяйничала. Наступила холодная зима зайцу было что поесть, а соседка приходит и упрашивает зайца:"Дай мне корзинку еды!" Заяц был добрый и дал ей пищи. Приходит она на второй день и опять упрашивает:" Дай мне зайка ещё корзинку еды" Дал ей заяц корзинку. На третий день стучится соседка хитрая в дверь к зайке, ну и опять просить:" Дай ещё добрый соседушка еды, сильно кушать хочу!" Но на этот раз заяц только и сказал лисе:"Ты всё лето отдыхала, а я тебе пищу давать должен!?" И стала лисичка каждое лето работать.
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