КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЭТО НЕ СЛОЖНО Поставлю лучший ответ найти эпитеты Автор использует для cлов; 1.beasts 2.champion 3.vaIues 4.characters 5.adventures 6.obstacIes 7.Iocation

Английский язык
КТО ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЭТО НЕ СЛОЖНО Поставлю лучший ответ найти эпитеты Автор использует для cлов; 1.beasts 2.champion 3.vaIues 4.characters 5.adventures 6.obstacIes 7.Iocation
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A wild beasts world champion moral values special characters exciting adventures hard obstacIes danger location
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