Какое из утверждений верно? При переходе вещества из твердого состояния в жидкое ??) Увеличивается среднее расстояние между его молекулами Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу В) Разрушается кристаллическая р...

Физика
Какое из утверждений верно? При переходе вещества из твердого состояния в жидкое ??) Увеличивается среднее расстояние между его молекулами Б) Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу В) Разрушается кристаллическая решетка 1) Только А 2) Только Б 3) Только В 4) А и В
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего А) Среднее расстояние между молекулами увеличивается
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