Сравните смешанные леса и тайгу

Геометрия
Сравните смешанные леса и тайгу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от тайги смешанные и широколиственные леса многоярусны: первый (верхний) ярус наряду с хвойными породами образуют густые кроны дуба, ясеня, липы; во второй ярус входят менее высокие деревья — дикие яблони, груши, рябина; в третьем находится подлесок из кустарников черемухи, орешника, бересклета, крушины; в четвертом — различные травы (осоки, копытень и др. ) и грибы; лесная подстилка состоит из мощного слоя отмершей листвы деревьев и стеблей трав, который препятствует развитию мхов (особенно в дубравах) .
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