Надо составить из букв слова. ar по середине остальные в кружок как ромашкаd,f,k,e,p,m,c,

Английский язык
Надо составить из букв слова. ar по середине остальные в кружок как ромашкаd,f,k,e,p,m,c,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dark(темный) park(парк) car(машина) card(карта) ear(уши)
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