Математика, фото прикрепленно, если лень смотреть фото, Вот 2 задание: Вычислите значение а по формуле а=86-5b, если: 1) b = 17, 2) b = 9. Вообщем запутанно.. (номер 252)

Математика

Математика, фото прикрепленно, если лень смотреть фото, Вот 2 задание: Вычислите значение а по формуле а=86-5b, если: 1) b = 17, 2) b = 9. Вообщем запутанно.. (номер 252)

Автор: Гость