Математика, фото прикрепленно, если лень смотреть фото, Вот 2 задание: Вычислите значение а по формуле а=86-5b, если: 1) b = 17, 2) b = 9. Вообщем запутанно.. (номер 252)
Математика
Математика, фото прикрепленно, если лень смотреть фото, Вот 2 задание: Вычислите значение а по формуле а=86-5b, если: 1) b = 17, 2) b = 9. Вообщем запутанно.. (номер 252)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=1.если b=17 a=41,если b=9
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