Что такое антропогенный комплекс (примеры).
География
Что такое антропогенный комплекс (примеры).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природный комплекс - территория, однородная по происхождению, истории геологического развития и современному составу специфических природных компонентов. Например: материки, океаны, воздушная оболочка Антропогенный комплекс-это то, что создано человеком. Например: парк, пруд, водохранилище.
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