Буквы какого ряда обозночают твёрдость соглавсного? а о е я а о у ы а о у ю о у ё я а ю у е
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Буквы какого ряда обозночают твёрдость соглавсного? а о е я а о у ы а о у ю о у ё я а ю у е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй столбик А,о,у,ы
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