Буквы какого ряда обозночают твёрдость соглавсного? а о е я а о у ы а о у ю о у ё я а ю у е

Русский язык

Буквы какого ряда обозночают твёрдость соглавсного? а о е я а о у ы а о у ю о у ё я а ю у е

Автор: Гость