Прошу помогите даю 29 балов Оксид тривалентного металу масою 3,04 г повністю прореагував із хлоридною кислотою.Внаслідок реакції утворилося 6,34 г солі.Яка формула оксиду?

Химия
Прошу помогите даю 29 балов Оксид тривалентного металу масою 3,04 г повністю прореагував із хлоридною кислотою.Внаслідок реакції утворилося 6,34 г солі.Яка формула оксиду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Me2O3 + 6HCl = 2MeCl3 + 3H2O 3,04:(2х+48) = 6,34:(2х+213) -6,6х = -343,2 х = 52 - этот металл хром, формула его оксида Cr2O3
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