Сочинение ко картине Левитана «Тихая обитель» кратко. Пожалуйста,Срочно!!!!!!!!!!!!

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Сочинение ко картине Левитана «Тихая обитель» кратко. Пожалуйста,Срочно!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
На картине Исаака Левитана "Тихая обитель" изображена вечная красота, могущество и народное представление о прекрасном. На переднем плане - чистая речка, отражающая предзакатное небо, создавая ощущение спокойствия. Через тихую реку перекинут ветхий мостик, ведущий к лесу. Вдали догорает вечерняя заря.  В центре пейзажа можно увидеть пологий берег, хорошо утоптанную тропинку и густой лес, чуть золотистый от ясного солнца. Зелёный лес является фоном для главного героя картины - храма.  Стройная пирамида храма рвётся ввысь с берега реки. Крыша малахитового цвета, на ней - три башни, их небольшие главки, увенчанные крестами, растворяются в воздухе и где-то высоко в небе тают. Рядом стоит изящная часовня, она спряталась за деревьями и создаёт единое целое с окружающей природой. Колокольня состоит из нескольких ярусов. В каждом из ярусов - несколько окон. На самом верху колокольни виднеется крест. Основой же для изображения обители послужил архитектурный ансамбль, у которого купола переливаются разными цветами. Именно поэтому лес описан не очень подробно. Ничто не должно отвлекать внимания от главного. Главное - это аромат встречи с жизнью и размышление о ней. Художник словно раскрывает зрителю глаза, обнаруживает, как прекрасно то, что тот много раз видел и не замечал. Левитан хотел показать волшебную силу красоты природы, которая исцеляет душу человека.

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