Здравствуйте помогите с заданием166

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Здравствуйте помогите с заданием166
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СО СЛОВОМ ДРУЖНЫЙ дРужный класс (какой?), дружная семья (какая?), дружные ребята (какие?) СО СЛОВОМ ПРИРОДА беречь природу (что?), любоваться природой (чем?), дружить с природой (с чем?)
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