Помогите пожалуйста вот задача : В коробке 100 геометрические фигуры для уроков математики. Среди фигур 20 процентов - квадраты,из них 25процентов - квадраты красного цвета. Сколько в коробке красных квадратов? 1)5. 2)25. 3)20
Математика
Помогите пожалуйста вот задача : В коробке 100 геометрические фигуры для уроков математики. Среди фигур 20 процентов - квадраты,из них 25процентов - квадраты красного цвета. Сколько в коробке красных квадратов? 1)5. 2)25. 3)20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*20/100=20 квадратов 20*25/100=5 красных квадратов Ответ: 1) 5.
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