Помогите пожалуйста вот задача : В коробке 100 геометрические фигуры для уроков математики. Среди фигур 20 процентов - квадраты,из них 25процентов - квадраты красного цвета. Сколько в коробке красных квадратов? 1)5. 2)25. 3)20

Математика

Помогите пожалуйста вот задача : В коробке 100 геометрические фигуры для уроков математики. Среди фигур 20 процентов - квадраты,из них 25процентов - квадраты красного цвета. Сколько в коробке красных квадратов? 1)5. 2)25. 3)20

Автор: Гость