100 рублей от 3% Решите срочно

Математика
100 рублей от 3% Решите срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно найти 97% от 100 то 100х97:100=97р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Соотнесите термин и его определение. Выберите из преддоженных вариантов соотвествующие: Определение 1.Жанр фольклора, краткое изречение с назид...
Ответить
Геометрия
Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. сделайте плиз:)
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста дам балы !!!!
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову контрольная
Ответить
Русский язык
Подчеркни сочетания слов в каторых слова норка и лисичка обозначают зверька . Уют??ая норка . Шустрая норка . Вкусные лисичка . Озорные лисичка .
Ответить