100 рублей от 3% Решите срочно
Математика
100 рублей от 3% Решите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужно найти 97% от 100 то 100х97:100=97р
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