Соотнесите термин и его определение. Выберите из преддоженных вариантов соотвествующие: Определение 1.Жанр фольклора, краткое изречение с назидательным содержанием. 2.Описание природы в литературном произведении. 3.Короткий...

Литература

Соотнесите термин и его определение. Выберите из преддоженных вариантов соотвествующие: Определение 1.Жанр фольклора, краткое изречение с назидательным содержанием. 2.Описание природы в литературном произведении. 3.Короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательно но содержания.

Автор: Гость