Соотнесите термин и его определение. Выберите из преддоженных вариантов соотвествующие: Определение 1.Жанр фольклора, краткое изречение с назидательным содержанием. 2.Описание природы в литературном произведении. 3.Короткий...
Литература
Соотнесите термин и его определение. Выберите из преддоженных вариантов соотвествующие: Определение 1.Жанр фольклора, краткое изречение с назидательным содержанием. 2.Описание природы в литературном произведении. 3.Короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательно но содержания.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) пословица 2) 3) басня
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