Подчеркни сочетания слов в каторых слова норка и лисичка обозначают зверька . Уют??ая норка . Шустрая норка . Вкусные лисичка . Озорные лисичка .

Русский язык
Подчеркни сочетания слов в каторых слова норка и лисичка обозначают зверька . Уют??ая норка . Шустрая норка . Вкусные лисичка . Озорные лисичка .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шустрая норка Озорная лисичка
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