Как быстро отрастить длинную челку?

Другие предметы
Как быстро отрастить длинную челку?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отращивать не надо. Просто раздели переднюю часть волос кончиком гребешка и отрежь как тебе удобно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Запиши выводы лабораторной работы №2 из учебника. Для питьевой воды нужен фильтр
Ответить
Английский язык
Tigers and lions elephants and monkeys giraffes and crocodiles wolves and foxes white bears and brown bears horse and hares. They saw many differen...
Ответить
Литература
Характеристика образу Максима Беркута
Ответить
Математика
Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155....
Ответить
Литература
Слабый или великий Желтков в рассказе гранатовый браслет,и объяснить почему
Ответить