Как быстро отрастить длинную челку?
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Как быстро отрастить длинную челку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отращивать не надо. Просто раздели переднюю часть волос кончиком гребешка и отрежь как тебе удобно
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