Характеристика образу Максима Беркута
Литература
Характеристика образу Максима Беркута
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максим Беркут зовнішність: «…його хороше, сонцем обпалене і здоровим рум’янцем осяяне, одверте, щире лице» «мов здоровий дубчак між явориною, визначався між усім тухольським парубоцтвом» «…Молодий гірняк»; «…перший удалець на всю тухольську верховину, син тухольського бесідника Захара
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155....