Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.
Математика
Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - значение частного, тогда из условия задачи делитель равен 5*х, а делимое 5*(5*х). Т.к. сумма делимого, делителя и частного равна 155 имеем уравнение: 25х+5х+х=155 31х=155 х=5 - частное 5*х=5*5=25 - делитель 5*(5*х) = 5*5*5=125 - делимое 125:25=5
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