Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.

Математика

Решите задачу Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.

Автор: Гость