Имеются ли у примыкания грамматические показатели

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Примыка́ние — одна из разновидностей подчинительной синтаксической связи (наряду с согласованием и управлением) , не проявляющаяся в обусловливании главным словом определённой формы зависимого, поскольку зависимый элемент неизменяем [1], и выражаемая лишь порядком слов и интонацией [2]. В качестве зависимых при примыкании выступают слова неизменяемых частей речи и формы слов: наречие (рус. быстро бежит) , в том числе в сравнительной степени (мчаться быстрее) , инфинитив (привычка курить) , деепричастие (говорить не переставая) , неизменяемое прилагательное (цвет беж) , прилагательное в простой сравнительной степени (быть умнее) , притяжательное местоимение третьего лица (его семья) [2][1]. Термин «примыкание» характерен прежде всего для русской языковедческой традиции, поскольку в русском языке данное явление отчётливо противопоставлено согласованию и управлению [3].Содержание [убрать] 1 Общая характеристика 2 Падежное примыкание 3 Примечания 4 Литература [править] Общая характеристика Как и управление, примыкание может быть сильным или слабым. При сильном примыкании лексико-грамматические свойства главного слова таковы, что примыкающее зависимое при нём необходимо (учиться говорить, броситься спасать, становиться умнее [3]); при слабом примыкании зависимое необязательно [1]: быстро идти. Главным словом при примыкании признаётся то, которое способно изменяться, а в случае неизменяемости обоих компонентов словосочетания — то, которое может употребляться без другого (к примеру, в рус. очень быстро зависимым является первый компонент) [1]. Примыкание (преимущественно слабое) обладает способностью к варьированию зависимых форм: читать ночами — читать по ночам, работать дома — работать на дому) [3]. В некоторых случаях сильнопримыкающее слово может заменяться сильноуправляемым: начать играть — начать игру [1]. [править] Падежное примыкание Согласно одной из точек зрения, в русском языке наряду с собственно примыканием [3] возможно падежное примыкание, при котором в качестве зависимого выступает существительное в косвенном падеже. О падежном примыкании говорят, если зависимое имя выражает обстоятельственное (сидеть дома из-за дождя, работать до вечера) [1] или определительное (юбка в клетку, приезд отца) [3] значение, а форма зависимого никак не предопределяется главным словом [2]. [править]