Помогите пж решить номер 229 231 спомощью отношений

Гость: Гость:

Все довольно просто! 1) 2:3 = 2+3 = 5 (это у нас как-бы маска 3.5кг) 2) 3.5кг : 5 x 2 = 0.7 x 2 = 1.4 (килограмм вишни в варенье) 3) 3.5кг : 5 x 3 = 0.7 x 3 = 2.1 (килограмм сахара в варенье) Проверяем решение: 2.1 + 1.4 = 3.5 ВСЕ ПРОСТО!!!