Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одн??го пряника.Сколько пряников мог взять каждый мальчик? Рассмотри все варианты решения и заполни таблиц.
Математика
Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одн??го пряника.Сколько пряников мог взять каждый мальчик? Рассмотри все варианты решения и заполни таблиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из текста упражнения 192 выпишите по одному словосочетанию на каждую из указанных моделей-причастие+наречие,глагол+наречие,глагол+сущ
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