Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одн??го пряника.Сколько пряников мог взять каждый мальчик? Рассмотри все варианты решения и заполни таблиц.

Математика

Трое мальчиков взяли из пакета 4 пряника так,что у каждого оказалось не меньше одн??го пряника.Сколько пряников мог взять каждый мальчик? Рассмотри все варианты решения и заполни таблиц.

Автор: Гость