Постройте круговую диаграмму «Мой режим дня»
Русский язык
Постройте круговую диаграмму «Мой режим дня»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время полкорректируешь под себя, надеюсь помогла)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У бабушки три внука. Если внук заканчивал первый класс то бабушка дарила ему две к??иги если третий класс то три книги и тд. Книги полученные в под...
Математика
Одна труба наполняет бассейн за 2,8 часа, вторая - за 2 1\3 часа, а третья - за 5,6 часа. За какое время трубы наполняет бассейн, если будут открыт...
Литература
Срочно! Пожалуйста В чем выражены разные взгляды на жизнь и на любовь в романе "Обыкновенная история" Гончаров.
Математика
Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другой в 9 раз а её значения равнялась числу 350