Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другой в 9 раз а её значения равнялась числу 350

Математика
Из каких двух слагаемых должна состоять сумма чтобы одно слагаемое было больше другой в 9 раз а её значения равнялась числу 350
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо делить 350 на 10 т.к. одно слагаемое больше другого в 9 раз следовательно это слагаемое должно равняться всем остальным. То есть (35+35+35+35+35+35+35+35+35)+35=350 1) 350÷10=35 2)35×9=315 3)35+315=350
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