За какое время камень брошенный вверх со скоростью 60 м/с,поднимится на высоту 30 ме??ров
Физика
За какое время камень брошенный вверх со скоростью 60 м/с,поднимится на высоту 30 ме??ров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=vt +at^2 /2 gt^2 /2 - vt+s=0 D=v^2-2gs t=(v+корень из D)/g=6,774
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