Срочно нужен диалог на тему "теміржол кассасында" 6 вопросов 6 ответов

Қазақ тiлi
Срочно нужен диалог на тему "теміржол кассасында" 6 вопросов 6 ответов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Адамдар темір жол кассасына не үшің барады? 2)Билет не үшің керек? 3)Билетті пойызға міңгенде кім тексереді? 4)Пойыз келмей тұрып не айтылады? 5)Пойызды кім жүргізеді 6)Саған теміржол кассасы жəне пойыздар ұнайма? 1)Адамдар теміржол кассасына жол жүру билетің алу үшің барады. 2)Билет пойызға міңгенде керек болады. 3)Билетті пойызға міңгенде жолсерік тексереді. 4)Пойыз келмей тұрып хабарландыру айтылады. 5)Пойызды машинист жүргізеді. 6Маған теміржол кассасы жəне пойыздар ұнайды.
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