В конце ХХ в. США стали единственной сверхдержавой. Почему это произошло? (Развернутый ответ)
История
В конце ХХ в. США стали единственной сверхдержавой. Почему это произошло? (Развернутый ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географическое расположение помогло развиваться так стремительно США , чем Европейским странам , потому что каждая Европейская страна боролась за территории других стран , а война , замедляет развитие страны .
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