Срочно! Пожалуйста В чем выражены разные взгляды на жизнь и на любовь в романе "Обыкновенная история" Гончаров.
Литература
Срочно! Пожалуйста В чем выражены разные взгляды на жизнь и на любовь в романе "Обыкновенная история" Гончаров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем известно, что человеку, приехавшему из деревни, очень трудно приспособиться к той обстановке, в которую он попадает. И. А. Гончаров описывает в двух
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