Хронологическая биография Ломоносова кратко пожалуйста помогите !

Литература
Хронологическая биография Ломоносова кратко пожалуйста помогите !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(19)ноября 1711- родился в деревне Мишанинской Архангельской губ. в семье помора. 1730- с рыбным обозом ушел учиться в Москву. Учился в Славяно-греко-латинской академии, в Киевской духовной академии и в университете при Петербургской Академии наук 1736-41-находился за границей, где изучал естественные и технические науки. 1742-назначен адъюнктом физического класса, а в 1745-м- профессором химии(академиком) Петербургской Академии Наук. 1754-создание мозаичного портрета Петра Первого в Эрмитаже и др.Позже- патриотическое панно "Полтавская баталия" (1762-64) в здании Академии наук и др. 1755- открытие Московского университета, "Российская грамматика". 1756-первые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде (закон сохранения вещества). 1760-избран членом Шведской Академии наук. 1761-установил, что Венера окружена атмосферой, сконструировал точный телескоп. 1763- работа "О слоях земных" 1764-избран почетным членом Болонской Академии наук. 1766-"Древняя Российская История", которая сыграла огромную роль в развитии русской историографии. 4(15) апреля 1765- умер в Петербурге, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. 10 самых важных дат с кратким пояснением
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов
Ответить
Математика
Запиши все однозначные числа вычитание которых из числа 26 выполняется без перехо??а через разряд
Ответить
Математика
Скоко будет:1)110*289:3=
Ответить
Музыка
Соченение что раднит музыку с литературой
Ответить
Алгебра
В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Ско...
Ответить