Хронологическая биография Ломоносова кратко пожалуйста помогите !

Гость: Гость:

8(19)ноября 1711- родился в деревне Мишанинской Архангельской губ. в семье помора. 1730- с рыбным обозом ушел учиться в Москву. Учился в Славяно-греко-латинской академии, в Киевской духовной академии и в университете при Петербургской Академии наук 1736-41-находился за границей, где изучал естественные и технические науки. 1742-назначен адъюнктом физического класса, а в 1745-м- профессором химии(академиком) Петербургской Академии Наук. 1754-создание мозаичного портрета Петра Первого в Эрмитаже и др.Позже- патриотическое панно "Полтавская баталия" (1762-64) в здании Академии наук и др. 1755- открытие Московского университета, "Российская грамматика". 1756-первые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде (закон сохранения вещества). 1760-избран членом Шведской Академии наук. 1761-установил, что Венера окружена атмосферой, сконструировал точный телескоп. 1763- работа "О слоях земных" 1764-избран почетным членом Болонской Академии наук. 1766-"Древняя Российская История", которая сыграла огромную роль в развитии русской историографии. 4(15) апреля 1765- умер в Петербурге, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. 10 самых важных дат с кратким пояснением