Третье очень нужно..
Математика
Третье очень нужно..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^3/x+y -(x^3-y^3)/x+y = (2x^3 -x^3 + y^3)/x+y= x^3+y^3/x+y=(x+y)(x^2-xy+y^2)/x+y=x^2-xy+y^2
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