Выпишите существительные во множественном числе, определив их род и склонение. ??усский язык, настолько я мог судить о нём, является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших о...

Русский язык
Выпишите существительные во множественном числе, определив их род и склонение. ??усский язык, настолько я мог судить о нём, является богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одарённый чудесной сжатостью, соеденёный с ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого целые фразы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оттенков(у мн.ч нету рода, скл 2.),фразы(рода нету,  скл.1)
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