Решите уравнение x в квадрате - 7x= 0
Алгебра
Решите уравнение x в квадрате - 7x= 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2 - 7x = 0 х(х-7)=0х=0 или х-7=0 х=7ответ: 0 ; 7.
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