Выпишите из параграфа термины характеризующие политическое развитие Великобри??ании

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Выпишите из параграфа термины характеризующие политическое развитие Великобри??ании
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Гнилые местечки», тредюнионы, чартизм
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