Слабый или великий Желтков в рассказе гранатовый браслет,и объяснить почему

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Рассказ Александра Куприна«Гранатовый браслет» был создан чтобы доказать существование настоящей, чистой любви даже в современном мире. Для этого он создал историю, одни воспринимают её в качестве анекдота о телеграфисте, который влюбился, а другие - как трогательную «Песню о любви» – трогательной, чистой. Героем рассказа является Желтков Г.С. Он был чиновником контрольной палаты. Писатель изображает его как молодого человека «около тридцати пяти лет», достаточно приятной внешности: ростом высок, довольно худой, с длинными мягкими волосами. Постоянно бледноват, лицо столь нежное, как будто девичье, с детским подбородком и голубыми глазами. Желтков наделён чувством прекрасного, а именно музыкальным. Наш герой влюблен в Веру Николаевну Шеину, женщину «аристократической» внешности. Желтков считает, что она необыкновенная, утонченная. Сначала Желтков писал письма вульгарного и одновременно цело мудрого характера. Но спустя некоторое время он начал раскрывать чувства уже более сдержанно, деликатно. Каждый миг, который он видит княгиню - него дорого как ничто другое. Желтков — он избранный. Та бескорыстность, самоотверженность его любви действительно сильна, как смерть. Она не ждет награды, ради неё можно отдать жизнь. Все женщины мечтают о такой «вечной, святой» любви. Веру Николаевну можно считать избранной, так как это сквозь её жизнь прошла настоящая, самоотверженная любовь. К сожалению, в отличии от женщин, в современном мире мужчины совсем обнищали как духом так и телом; Но Желтков далеко не является таковым. И это доказывает сцена свидания. Как он хорошо чувствует и разбирается в людях, то обращать внимание на угрозы со стороны Николая Николаевича перестал сразу. Тогда, когда состоялся этот сложный разговор Желткову вернули его же подарок — изумительный гранатовый браслет, семейную реликвию, герой показал сильную волю. Он решает, что единственный выход — это уход из жизни, так как не хочет причинять любых неудобств возлюбленной. Это для него было прощанием с жизнью. Его последние слова благодарности княгине за то, она - его единственная радость, единственное утешение, были пожеланием счастья для любимой. Все это доказывает то, что Желтков наделён Куприным благородством. Это образ не «маленького» человека, нищего духом, которого победила любовь. Прощаясь с жизнью, он оказывается любящим и сильным самоотверженно. Таким образом, чиновник, «незаметный» человек довольно смешной фамилии Желтков за-ради счастья любимой отдал свою жизнь Богу. Конечно, тот факт, что он был одержим это правда, но чем? Высоким чувством! Это нельзя считать «болезнью». Эта любовь — великая, та, которая наполняет жизнь смыслом и сохраняет человека от вырождения нравств. Это любовь, которой заслуживают лишь избранные