Запиши выводы лабораторной работы №2 из учебника. Для питьевой воды нужен фильтр
Технология
Запиши выводы лабораторной работы №2 из учебника. Для питьевой воды нужен фильтр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для питьевой воды нужен фильтр так как из крана вода поступает неочищенная. Думаю что написала правильно.
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