Купец Пузотонков купил чесалок заморских по 10 рублей за килограмм. Продав их, он ??ыручил 29 рублей, имея столько процентов навару, сколько пятизначных чисел можно составить из цифр числа 44104. Сколько грамм чесалок купил П...

Купец Пузотонков купил чесалок заморских по 10 рублей за килограмм. Продав их, он ??ыручил 29 рублей, имея столько процентов навару, сколько пятизначных чисел можно составить из цифр числа 44104. Сколько грамм чесалок купил П...
Математика
Купец Пузотонков купил чесалок заморских по 10 рублей за килограмм. Продав их, он ??ыручил 29 рублей, имея столько процентов навару, сколько пятизначных чисел можно составить из цифр числа 44104. Сколько грамм чесалок купил Пузотонков? Ответ дайте без указания размерности. Если он дробный, округлите до целого числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, из цифр 44104 можно составить только 16 разных чисел. Значит, он получил 16℅ прибыли (навару). Купил он их за х руб, а продал за 29 руб. x*1,16=29 x=29/1,16=2900/116=25. Если он их покупал по 10 руб за кг, то на 25 руб он купил 2,5 кг = 2500 г.
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