Можно ли считать Французскую революцию благом для Франции и Европы? Докажите свою точку зрения
История
Можно ли считать Французскую революцию благом для Франции и Европы? Докажите свою точку зрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ревелюция во Франции длилась так долго потому, что восставшим пришлось долго бороться и воевать с роялистами и сторонниками короля, что бы добиться своих целей. Им помешали, множество противоречий, возникших возникших в их рядах. И некоторые из их руководителей. 2. Для простого народа она конечно была благом, потому что он сбросил наконец со своей шеи, тяжёлое ярмо своих угнетателей дворян и т. п. И этим они дали пример для других народов Европы.
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