Мама испекла 18 блинчиков с мясом а с творогом на 5 меныше сколько всего блинчиков испекла мама?

Математика
Мама испекла 18 блинчиков с мясом а с творогом на 5 меныше сколько всего блинчиков испекла мама?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-5=13(б.)-блинчики с творогом 18+13=31(б.)-всего блинов. Ответ: 31 блинчик.
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