Мама испекла 18 блинчиков с мясом а с творогом на 5 меныше сколько всего блинчиков испекла мама?

Математика

Мама испекла 18 блинчиков с мясом а с творогом на 5 меныше сколько всего блинчиков испекла мама?

Автор: Гость