Какие проблемы поднимает автор в расказе недоросль
Литература
Какие проблемы поднимает автор в расказе недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. проблема крепостного права; 2. осуждение самодержавной власти, деспотического режима эпохи Екатерины II; 3. проблема воспитания
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