Cумма трех различных четырехзначных чисел равна 8376.найдите возможное наибольшее ??начение большего из этих чисел.

Математика
Cумма трех различных четырехзначных чисел равна 8376.найдите возможное наибольшее ??начение большего из этих чисел.
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2164 наибольшее затем 2094,2068,2050
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