В мешке было 30кг.муки.После того как за 3дня израсходовали несколько кг.муки(во все дни поровну),в мешке осталось18кг.муки.По скольку кг.муки расходовали каждый день?решить выражением
Математика
В мешке было 30кг.муки.После того как за 3дня израсходовали несколько кг.муки(во все дни поровну),в мешке осталось18кг.муки.По скольку кг.муки расходовали каждый день?решить выражением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30-18):3=4 Из 30 вычитаем 18, а остакок делим на 3 дня
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