В мешке было 30кг.муки.После того как за 3дня израсходовали несколько кг.муки(во все дни поровну),в мешке осталось18кг.муки.По скольку кг.муки расходовали каждый день?решить выражением

Математика

В мешке было 30кг.муки.После того как за 3дня израсходовали несколько кг.муки(во все дни поровну),в мешке осталось18кг.муки.По скольку кг.муки расходовали каждый день?решить выражением

Автор: Гость